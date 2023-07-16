Hatay'da orman yangını: Can kaybı veya yaralı yok

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.



Soğukoluk Mahallesi ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yaptığı açıklamada, "Soğuoluk mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerimiz müdahale ediyor, çevre illerden destek ekipleri de istedik. Mevkideki yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızı tahliye ettik." dedi.

"YANGINA MÜDAHALE ARALIKSIZ SÜRÜYOR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'daki yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hatay Belen'deki orman yangınına 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz ve 375 personel sevk edildi. Ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı.

HATAY VALİSİ MASATLI: VATANDAŞLARIMIZI TAHLİYE ETTİK

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Soğuoluk mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerimiz müdahale ediyor, çevre illerden destek ekipleri de istedik. Mevkideki yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızı tahliye ettik." dedi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Masatlı, şöyle konuştu:

"Takribi 90 hektarlık bir alanda yangının etkileri devam ediyor. Bugün özellikle nemin az olması ve diğer taraftan rüzgarın olmasıyla beraber yer yer yangının etkisi artıyor. Bölgemizde gerek havadan, gerekse karadan müdahaleler devam ediyor. İnşallah daha fazla olumsuz bir durumla karşılaşmayız. Bölgemizde bulunan 3 mahallede vatandaşlarımızı tahliye çalışmaları devam ediyor. Yangın yer yer ikametgahlara sıçradı. Oralarda mal zararı dışında başka bir sorun yok, ekiplerimiz müdahale etti. İnşallah en kısa sürede yangını kontrol altına alacağız."

BAKAN YERLİKAYA: SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın Hatay Belen'de başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları yoğun biçimde devam etmektedir. Hatay Valiliğimiz, AFAD ve güvenlik birimlerimizce; Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallelerimizde riskli olan yerlerden başlayarak tedbir amaçlı vatandaşlarımızın tahliyeleri devam etmektedir. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme derhal başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

BAKANLAR AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangının devam ettiği Hatay'ın Belen ilçesinde açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada, "Sabah 06:55'ten bu ana kadar yaklaşık 19 yangın çıktı. Bunların 16'sına müdahale edildi ve kontrol altına alındı" dedi.

Bakan Yumaklı, "An itibariyle büyük bir risk olduğunu söylememekle beraber arkadaşlarımızın tamamıyla kontrol altına almak ile ilgili çabaları devam etmekte" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında, "Şu an itibarıyla can kaybı yok, bir yaralımız yok. Riski olan haneler tahliye edildi, 7 ev yandı" dedi.

AFAD BAŞKANI SEZER'DEN AÇIKLAMA



AFAD Başkanı Yunus Sezer, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Sezer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Orman teşkilatımıza destek için Belen'deyiz. Yılın en büyük orman yangınlarından biri olan Soğukoluk mahallesindeki yangına müdahale çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

Söndürme çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, belediye ve itfaiye ile AFAD ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Yeşil vatanımızı büyük bir gayret ve özveri ile koruyan OrmanınKahramanları'na şükranlarımızı; etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunarım.

Yeşil vatan için hep birlikte!