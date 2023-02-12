Hatay'da Ömer ile annesi depremden 150 saat sonra kurtarıldı

Pendik Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Pendik Belediyesi Arama kurtarma ekipleri (PEAK), Hatay Antakya Ürgenpaşa Mahallesi Şehit Turan Caddesi Ali Sayar Meslek Lisesi karşısındaki enkazdan ses duydu.

Bunun üzerine beraberindeki Ankara İtfaiyesi, jandarma ve diğer görevlilerle harekete geçen ekipler, sabah 09.20'de Ömer'i çıkardı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, Ömer'in annesini de enkazdan kurtardı.