Hatay'da kurtarılan 98 yaralı TCG İskenderun ile Mersin'e tahliye edildi

TCG İskenderun gemisi, depremde yaralanan vatandaşların tahliyesine devam ediyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görevlendirilen TCG İskenderun gemisinin, depremde yaralananların tahliyesine devam ettiği belirtilerek, "Dün gece deprem bölgesinden kurtarılan 98 yaralı vatandaşımız İskenderun'dan Mersin'e tahliye edildi. Ayrıca 1 fırkateyn, 2 korvet, 2 karakol gemisi de İskenderun'a görevlendirildi." ifadelerine yer verildi.