Hatay'da kurtarılan 98 yaralı TCG İskenderun ile Mersin'e tahliye edildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaralanan 98 kişinin, TCG İskenderun gemisiyle İskenderun'dan Mersin'e tahliye edildiğini bildirdi.
TCG İskenderun gemisi, depremde yaralanan vatandaşların tahliyesine devam ediyor.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görevlendirilen TCG İskenderun gemisinin, depremde yaralananların tahliyesine devam ettiği belirtilerek, "Dün gece deprem bölgesinden kurtarılan 98 yaralı vatandaşımız İskenderun'dan Mersin'e tahliye edildi. Ayrıca 1 fırkateyn, 2 korvet, 2 karakol gemisi de İskenderun'a görevlendirildi." ifadelerine yer verildi.
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