Hatay'da kumar oynatılan bir iş yerine operasyon düzenlendi
Kaynak: AA
İskenderun ilçesinde kumar oynatılan bir iş yerine operasyon yapıldı
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kumar oynatıldığı belirlenen Savaş Mahallesi'nde bir iş yerine baskın düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, iskambil kağıtları ve 1800 lira ele geçirildi.
Kumar oynayanlara idari para cezası kesildi.
İş yeri sahibi Y.E. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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