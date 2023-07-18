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Hatay'da kumar oynatılan bir iş yerine operasyon düzenlendi
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18 Temmuz 2023 Salı 20:55:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 20:55:00

Hatay'da kumar oynatılan bir iş yerine operasyon düzenlendi

Kaynak: AA

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İskenderun ilçesinde kumar oynatılan bir iş yerine operasyon yapıldı

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kumar oynatıldığı belirlenen Savaş Mahallesi'nde bir iş yerine baskın düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, iskambil kağıtları ve 1800 lira ele geçirildi.

Kumar oynayanlara idari para cezası kesildi.

İş yeri sahibi Y.E. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Etiketler : İskenderun operasyon illegal iş yeri
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