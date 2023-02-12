Hatay'da kızıyla enkazdan 141'nci saatte çıkarılan babanın ilk isteği çay oldu
Kaynak: AA
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz altından küçük kızıyla 141. saatte kurtarılan babanın ekiplerden ilk isteğinin çay olduğu öğrenildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bölgeye giden itfaiye ekipleri, depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
İtfaiye ekipleri, çalışmalar kapsamında Emek Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yıkılan bir binada Suriyeli Adnan Ahmad Amir ve 4 yaşındaki kızı Emira Amir'i 141. saate yıkıntılar arasından çıkarmayı başardı.
İlk isteğinin iki bardak demli çay olduğunu belirten depremzede babaya ekipler, "Çaylar hazır, hazır." şeklinde cevap verdi.
Baba ve kızı, tedavi altına alındı.
- "İyi komşuluk böyle günlerde belli olur"
- Mehmetçik, depremzedelere yardım elini uzatmayı sürdürüyor
- "Zor günlerin aşılması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz"
- TOKİ'nin deprem bölgesindeki 134 bin konutu, depreme dayanıklı sistemler sayesinde zarar görmedi
- Hatay'da 10 yaşındaki Cudi depremden 147 saat sonra kurtarıldı
- Enkazda insanlara umut olan ekipler, binada mahsur kalan kediye yardım eli uzattı