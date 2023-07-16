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Hatay'da kırmızı alarm! Korkutan orman yangını
16 Temmuz 2023 Pazar 15:47:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2023 Pazar 15:47:00

Hatay'da kırmızı alarm! Korkutan orman yangını

Kaynak: AA

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Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ederek mücadele ediyor

Soğukoluk Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Etiketler : yangın söndürme Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri Hatay orman yangını
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