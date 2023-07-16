Hatay'da kırmızı alarm! Korkutan orman yangını
Kaynak: AA
Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ederek mücadele ediyor
Soğukoluk Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
- İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü
- Hatay'da kırmızı alarm! Korkutan orman yangını
- ABB'yi iflas ettiren Yavaş'ın borçlanma talebine tepki yağdı
- Terörle mücadele hudutlarda da sürüyor: 16 FETÖ'cü ve 3 PKK'lı terörist yakalandı
- Limanlara gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayısında ilk 6 ayda rekor kırıldı
- Thodex'in kurucusu Özer'in "kaçakçılık" suçundan yargılandığı davada karar