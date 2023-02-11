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11 Şubat 2023 Cumartesi 11:19:00 - Güncelleme:11 Şubat 2023 Cumartesi 11:19:00

Hatay'da hasarlı binalardan hırsızlık yapan ve yardım malzemelerine el koyan 42 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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Hatay'da depremde hasar gören binalardan hırsızlık yapan ve depremzedelere gönderilen gıda malzemelerini bir çiftlikte tuttukları belirtilen 42 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Hatay'da polis ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören binalardan hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine şüphelileri tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışma sonucu, hırsızlık şüphelisi 40 kişi yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarındaki aramada, 11 bin dolar, 70 bin lira, 20 cep telefonu, 8 bilgisayar, 5 beyaz eşya, 6 tabanca, 3 av tüfeği, ziynet eşyaları ve farklı kişilere ait banka kartları ele geçirildi.

Ayrıca Hatay'da kendilerini insani yardım görevlisi olarak tanıtan 2 kişinin, depremzede vatandaşlara gönderilen 6 tır gıda malzemesini aldıkları belirlendi.

Şüpheliler yakalanırken malzemelerin de bir çiftlikte tutulduğu tespit edildi.

Etiketler : hatay deprem depremzede hırsızlık

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