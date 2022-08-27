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27 Ağustos 2022 Cumartesi 22:14:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2022 Cumartesi 23:36:00

Hatay'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kaynak: AA

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 ağır, 40 kişi yaralandı.

İskenderun-Adana Otoyolu Dörtyol gişeleri girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JET 99 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 ağır 40 kişi, ambulanslarla İskenderun, Dörtyol ve Erzin ilçelerindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Etiketler : Hatay Dörtyol Yolcu otobüsü
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