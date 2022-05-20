20 Mayıs 2022 Cuma 09:18:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2022 Cuma 09:19:00
Hatay'da Eren Abluka-12 Operasyonu başlatıldı
Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığınca Hatay'da 887 personelin katılımıyla "Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu" başlatıldı.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Hatay ilinde "Eren Abluka-12 (Hatay-Amanoslar) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu" başlatıldı.