Hatay'da enkaz altında kalan çocuk depremden 80 saat sonra kurtarıldı

Burdur Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, AFAD, Burdur UMKE ve Çanakkale 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Odabaşı Mahallesi'ndeki binanın enkazında bir çocuğa ulaştı.

Uzun süren çalışmanın ardından enkazdan sağ kurtarılan çocuk, ekiplerin kucağında sedyeye alındı. Çocuğu, depremden kurtulan ve çalışmaları takip eden amcası karşıladı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan, anne ve babasının isminin Hatice ile Fahim olduğu öğrenilen çocuk, Çanakkale 112 Acil Sağlık ambulansıyla Hatay Sahra Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumunun iyi ve bilincinin açık olduğu öğrenilen minik Mehmet'in tedavisinin sürdüğü, anne ve babasından henüz haber alınamadığı bildirildi.