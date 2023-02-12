Hatay'da enkaz altında kalan çocuk 128 saat sonra kurtarıldı
Kaynak: AA
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'da enkaz altında kalan bir çocuğa, 128 saat sonra sağ ulaşıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yıkıntılar arasında hayatta kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Hatay'ın Antakya ilçesinde, yıkılan bir binanın enkazında yaşam belirtisi tespit eden ekipler, uzun uğraşlar sonucu 11 yaşındaki Muhammed isimli çocuğa ulaştı.
Ekiplerin, çok dar bir alanda çalışma yürüterek enkazdan 128 saat sonra çıkardığı çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi.
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