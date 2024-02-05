6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin binaları yıktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu Hatay'da afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Kararı Hatay Valiliği duyurdu.
05 Şubat 2024 Pazartesi 16:26:00 - Güncelleme:05 Şubat 2024 Pazartesi 16:26:00
Hatay'da eğitim-öğretime 1 gün ara verildi
Kaynak: DHA
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
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