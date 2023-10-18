Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 6 bina kontrollü yıkıldı
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 6 bina kontrollü yıkıldı.
Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar devam etti.
Bu kapsamda, merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 6 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.
Binaların kontrollü yıkımı, iş makineleriyle gerçekleştirildi.
Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.
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