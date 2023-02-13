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13 Şubat 2023 Pazartesi 14:19:00 - Güncelleme:13 Şubat 2023 Pazartesi 14:19:00

Hatay'da depremin 178. saatinde 70 yaşındaki kadın enkazdan sağ çıkarıldı

Kaynak: AA

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 178. saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan 70 yaşındaki Nuray Gürbüz kurtarıldı.

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde üç katlı binanın enkazında ekiplerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler, depremin 178. saatinde binanın enkazından 70 yaşındaki Nuray Gürbüz'ü çıkardı.

Enkazdan çıkarılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Etiketler : hatay deprem enkaz kadın

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