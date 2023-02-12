Hatay'da depremden 151 saat sonra bir kadın enkazdan kurtarıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiyenin yanı sıra Muğla Büyükşehir Arama Kurtarma ekipleri de bölgede çalışmalara devam etti.

Muğla ekibi, Cebrail Mahallesi Emlak Evleri'nde, depremin 151. saatinde, enkazdan 29 yaşındaki Rabia Kalçın'ı yaralı kurtardı.

Depremzede kadın, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.