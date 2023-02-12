VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"BM'nin Suriye'deki insani yardımları için sınır kapıları açık"
Afgan Kızılayı, depremzedeler için yaklaşık 940 bin Türk lirası yardımda bulundu
Mucize bebeğe 24 ekibi ulaştı
Depremden zarar gören Hatay Havalimanı hizmet vermeye başladı
Şirketler, deprem bölgesindeki yaraları AFAD ile sarıyor
Hatay'da depremden 151 saat sonra bir kadın enkazdan kurtarıldı
"(Depremden etkilenenler) Onlar için neler yapabileceğimizi düşünelim
Mehmetçik, deprem bölgesinde devriye faaliyetini sürdürüyor
Yunanistan'da GSM operatörleri, deprem nedeniyle Türkiye ile iletişimi ücretsiz yaptı
Türkiye'deki depremin tektonik etkisi uydudan görüntülendi
"Deprem bölgesinde davalar 2 ay süreyle ertelenecek"
Depremin 155. saatinde zihinsel engelli genç enkazdan kurtarıldı
Çinli arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş'taki enkazlarda "can" arıyor
Katar Emiri Şeyh Temim'i kabul etti
Deniz Baykal'ın cenazesi salı günü Devlet Mezarlığına defnedilecek
Malatya'da 10 bin 500 kişilik konteyner kent kurulması için çalışmalar başladı
BAE'den Türkiye'ye depremzedelere yardım malzemesi ulaştırmak için hava köprüsü
Yaralı depremzedelerin hava yoluyla Ankara'ya sevki devam ediyor
BAE, deprem bölgelerine son 24 saatte 117 ton insani yardım gönderdi
"Depremden etkilenen 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz"
Bakan Çavuşoğlu: Hemen arama kurtarma ekiplerini gönderdiler
Mehmetçik, depremzedelere yardım elini uzatmayı sürdürüyor
"Zor günlerin aşılması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz"
TOKİ'nin 134 bin konutu, depreme dayanıklı sistemler sayesinde zarar görmedi
12 Şubat 2023 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:12 Şubat 2023 Pazar 17:00:00

Hatay'da depremden 151 saat sonra bir kadın enkazdan kurtarıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde, 29 yaşındaki yaralı kadın, 151 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiyenin yanı sıra Muğla Büyükşehir Arama Kurtarma ekipleri de bölgede çalışmalara devam etti.

Muğla ekibi, Cebrail Mahallesi Emlak Evleri'nde, depremin 151. saatinde, enkazdan 29 yaşındaki Rabia Kalçın'ı yaralı kurtardı.

Depremzede kadın, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Etiketler : asrın felaketi hatay deprem enkaz kadın

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX