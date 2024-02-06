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Hatay'da depremde yıkılması sonucu 30 kişinin öldüğü binanın denetçisi tutuklandı
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06 Şubat 2024 Salı 00:59:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 00:59:00

Hatay'da depremde yıkılması sonucu 30 kişinin öldüğü binanın denetçisi tutuklandı

Kaynak: AA

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Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 30 kişinin yaşamını yitirdiği Koray Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili binanın statik proje ve uygulama denetçisi T.Ş. tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, depremde yıkılan ve 30 kişinin öldüğü merkez Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'ndeki Koray Apartmanı'nın statik proje ve uygulama denetçisi T.Ş. gözaltına alındı.

T.Ş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Binanın yapı denetim firmasına bağlı kontrol elemanı inşaat mühendisi S.K. de 3 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Etiketler : hatay-deprem koray-apartmanı statik-denetçi
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