Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kaynak: AA
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kisecik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme uçağı, 9 helikopter, 10 arazöz ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle ağaçların yakınındaki 2 çadır ve 1 konteynerde hasar oluştu.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
- Kastamonu'da 110 kişiyi daire satma vaadiyle dolandıran 7 şüpheli gözaltına alındı
- TBMM Genel Kurulu olağanüstü toplandı
- İzmir'in Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde orman yangını çıktı
- Bakan Tunç: Toplum düzeninin esası adalettir
- Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği başvuruları internetten yapılabilecek
- Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı