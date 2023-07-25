VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bayraktar TB2 MAM-L ile donatıldı
Kastamonu'da 110 kişiyi daire satma vaadiyle dolandıran 7 şüpheli gözaltına alındı
İsveçli aktivistler: Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılmalı
Almanya: İsrail'de yaşanan gerilimi endişeyle takip ediyoruz
80. Venedik Film Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı
IMF, bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yükseltti
25 Temmuz 2023 Salı 15:37:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 15:37:00

Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: AA

ABONE OL

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kisecik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme uçağı, 9 helikopter, 10 arazöz ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle ağaçların yakınındaki 2 çadır ve 1 konteynerde hasar oluştu.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Etiketler : antakya hatay orman yangını
Altın elbiseli Karsu!

Altın elbiseli Karsu!
Gizem Karaca: Organik besleniyorum

Gizem Karaca: Organik besleniyorum
Deprem fobisine Tiny House çözümü

Deprem fobisine Tiny House çözümü
Türkiye'yi gezecekler

Türkiye'yi gezecekler
Aynı günde iki tekli

Aynı günde iki tekli
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu
'Neyzen' buluşması

'Neyzen' buluşması
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX