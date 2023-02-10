Hatay'da bir kişi enkazdan 98 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da bir kişi enkazdan 98 saat sonra kurtarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesine giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yıkıntılar arasında hayatta kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay'ın Defne ilçesinde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını bir noktada yoğunlaştırdı.

İtfaiye erleri, çalışma sonucu "Hüseyin" isimli kişiyi 98 saat sonra yıkıntıların altından kurtarmayı başardı.