Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Kaynak: AA
Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerindeki 48 mahallede, depremlerde hasar gören binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ekipler 48 mahallede hasarlı binaların yıkımını sürdürüyor.
Enkaz kaldırma çalışmalarına da devam eden ekipler, molozları kamyonlara yükleyerek belirlenen bölgelere götürüyor.
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