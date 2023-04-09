VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Asrın felaketinde 63. gün... Bakan Soylu, Adıyaman'da
Bayram hazırlığı
'Tekli' tanıtımı Barselona'da
Başkan Erdoğan'dan İMECE paylaşımı: 11 Nisan'da fırlatılacak
Deprem öncesi turistlerin uğrak mekanı "Eski Kahta" turizmle ayağa kalkacak
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 58 mahallede yapılıyor
09 Nisan 2023 Pazar 13:38:00 - Güncelleme:09 Nisan 2023 Pazar 13:38:00

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 58 mahallede yapılıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde, hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları 58 mahallede sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, hasarlı binaların yıkımı gerçekleştirilirken, molozlar kamyonlara yüklenerek belirlenen alanlara götürülüyor.

Yıkım ve yükleme sırasında toz olmaması için itfaiye araçları enkazı ve molozları ıslatıyor.

Bazı depremzedeler de enkazdan çıkacak eşyalarını bulabilmek için bina önlerinde ve çevresinde bekliyor.

Etiketler : hatay deprem enkaz yıkım moloz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX