Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye gelen yerli ve yabancı ekipler, kentin çeşitli mahallerinde çalışmalarına devam ediyor.

Teknik cihazlarla dinlemelerin yapıldığı, zaman zaman da arama kurtarma köpeklerinin aramalara destek verdiği kentte, bir yandan enkaz kaldırma işlemleri gerçekleştiriliyor.

Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde yıkılan Madenoğlu Apartmanı'nın enkazında dün akşam saatlerinde ses teması kurulmasının ardında başlatılan kurtarma çalışmasını da sürdürüyor.

15 AYLIK KIZINI KAYBEDEN BABA: BÜTÜN ANTAKYA İÇİN AĞLIYORUM



Cebrail Mahallesi'ndeki enkazdan 35 saat sonra çıkarılan restoran işletmecisi Serdar Berber, AA muhabirine, enkazdan 7 yaşındaki oğlu Muhammet ve eşi Manav ile çıktığını ancak 15 aylık kızı Milay'ın vefat ettiğini, 83 yaşındaki annesi Nadire'nin ise yıkıntılar altında olduğunu söyledi.

Enkazda eli sıkıştığı için 2 parmağını kaybettiğini anlatan Berber, "Ekipler enkazda çalışıyor. 'Bir umut' diye bekliyoruz. Dua ediyoruz. Bütün Antakya için ağlıyorum, üzülüyorum, dua ediyorum. Allah vatandaşların da buradaki ekiplerin de yardımcısı olsun." dedi.