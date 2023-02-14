VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya, depremzedelere 36 ton insani yardım gönderdi
Deprem bölgesindeki Bakan Akar, NATO toplantısına katılmayacak
Depremden etkilenen 10 ildeki lise öğrencileri için 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluş...
Başkan Erdoğan: 8 bin kişiyi enkazdan sağ çıkardık
Kahramanmaraş'ta deprem sonrası 22 kilogram gümüş çalan 3 zanlı yakalandı
Şanlıurfa'da yıkılan Özabacılar Apartmanı'nın proje sorumlusu İstanbul'da yakalandı
Türkiye'nin su altı inşaat gemisi "Mukavemet" depremzedeler için görevde
Depremlerden etkilenen Suriye'de can kayıpları 3 bin 688'e çıktı
Sağlık Bakanlığı deprem bölgelerinde enfeksiyon riskine karşı önlem alıyor
Fransız afet kurtarma derneği başkanından Türkiye'ye dayanışma övgüsü
"Türkiye Tek Yürek" kampanyası yarın düzenlenecek
"Bu zor günlerde Türkiye ve Türk halkıyla dayanışmaya devam edeceğiz"
Deprem bölgesindeki iş dünyası konteyner kentlerin OSB'lere "komşu" olmasını istiyor
Güney Kore'de milletvekilleri, maaşlarının yüzde 3'ünü depremzedelere bağışlayacak
"Bu zor zamanda gösterdikleri dayanışma için İsrail'e teşekkür ederim"
"Terhislerle ilgili herhangi bir erteleme veya erken terhis yoktur"
Enkaz altından 198 saat sonra 18 yaşındaki Muhammed çıkarıldı
Deprem bölgesine gidiyor! Bahçeli: Milletimle tek yürek, tek ses olacağım
Depremden kurtulan ailenin bebeği dünyaya gözlerini açtı
Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
5 metre tünel açılan binanın enkazından 2 kardeş 198 saat sonra kurtarıldı
Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen 4 bin 575 yaralı taburcu edildi
Kolombiya, depremzedelere destek için Türkiye'ye 20 kişilik uzman ekip gönderdi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AFAD merkez binasında toplanacak
14 Şubat 2023 Salı 10:15:00 - Güncelleme:14 Şubat 2023 Salı 10:15:00

Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'da ekipler arama kurtarma faaliyeti yürütüyor.

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye gelen yerli ve yabancı ekipler, kentin çeşitli mahallerinde çalışmalarına devam ediyor.

Teknik cihazlarla dinlemelerin yapıldığı, zaman zaman da arama kurtarma köpeklerinin aramalara destek verdiği kentte, bir yandan enkaz kaldırma işlemleri gerçekleştiriliyor.

Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde yıkılan Madenoğlu Apartmanı'nın enkazında dün akşam saatlerinde ses teması kurulmasının ardında başlatılan kurtarma çalışmasını da sürdürüyor.

15 AYLIK KIZINI KAYBEDEN BABA: BÜTÜN ANTAKYA İÇİN AĞLIYORUM

Cebrail Mahallesi'ndeki enkazdan 35 saat sonra çıkarılan restoran işletmecisi Serdar Berber, AA muhabirine, enkazdan 7 yaşındaki oğlu Muhammet ve eşi Manav ile çıktığını ancak 15 aylık kızı Milay'ın vefat ettiğini, 83 yaşındaki annesi Nadire'nin ise yıkıntılar altında olduğunu söyledi.

Enkazda eli sıkıştığı için 2 parmağını kaybettiğini anlatan Berber, "Ekipler enkazda çalışıyor. 'Bir umut' diye bekliyoruz. Dua ediyoruz. Bütün Antakya için ağlıyorum, üzülüyorum, dua ediyorum. Allah vatandaşların da buradaki ekiplerin de yardımcısı olsun." dedi.

Etiketler : hatay arama kurtarma asrın felaketi kahramanmaraş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX