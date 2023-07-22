Hatay'da ağır hasarlı 9 katlı bina kontrollü şekilde yıkıldı

Antakya, Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde, depremlerin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı yapılardaki çalışmalar sürdü.

Merkez Antakya ilçesi Uğur Mumcu Caddesi'nde de ağır hasarlı 9 katlı binada yıkım gerçekleştirildi.

Çevresinde güvenlik önlemi alınan binanın kolonları iş makineleriyle kırılarak kontrollü şekilde yıkıldı.

Ağır hasarlı binadaki kontrollü yıkım görüntülendi.

İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

Çalışmaları, bazı ev sahipleri de takip etti.