25 Haziran 2019 10:34 | Salı
Hatay'da 91 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye giren 91 düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü kırsalında şüpheli grubu durdurdu.
Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen 91 Suriye uyruklu düzensiz göçmen, jandarmaya teslim edildi.
AA
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