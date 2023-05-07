Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, saat 11.36'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,88 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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