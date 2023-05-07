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07 Mayıs 2023 Pazar 11:44:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2023 Pazar 11:44:00

Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, saat 11.36'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,88 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Etiketler : hatay kırıkhan deprem afad
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