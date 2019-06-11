11 Haziran 2019 11:36 | Salı
Hatay'da 42 bin paket kaçak sigara ele geçirdi
HATAY'ın Hassa ilçesinde ihbar üzerine 3 TIR'da arama yapan jandarma, 42 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan 3 TIR'da gümrük kaçağı sigara olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma, Aktepe Mahallesi'nde, TIR'ları durdurdu. Özel eğitimli köpek Divit'in de yer aldığı aramalarda, TIR'lara yapılan gizli bölmelerde 42 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. TIR şoförleri gözaltına alındı.
DHA
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