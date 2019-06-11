Hatay'da 42 bin paket kaçak sigara ele geçirdi

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan 3 TIR'da gümrük kaçağı sigara olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma, Aktepe Mahallesi'nde, TIR'ları durdurdu. Özel eğitimli köpek Divit'in de yer aldığı aramalarda, TIR'lara yapılan gizli bölmelerde 42 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. TIR şoförleri gözaltına alındı.

DHA