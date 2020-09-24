Hatay'da 4 noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı
Kaynak: İHA
THY, Irak uçuşlarına 25 Eylül'de yeniden başlayacak; Bağdat'a haftada 4, Erbil'e 3 sefer planlanıyor.
Arsuz'da bugün 12.50 itibarıyla 4 farklı noktada orman yangını çıktı. Yangına 2 helikopter, 15 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 1 dozer ile müdahale edildi.
Kısa süre içerisinde yangın kontrol altına alındı.
4 farklı noktada yangını çıkaran şahıs ise suçüstü yakalandı. Yakalanan Fatih M'nin daha önceden devlet malına zarar vermekten sabıkası olduğu belirlendi.
Olayla ilgi güvenlik güçlerinin tahkikatı devam ediyor.
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