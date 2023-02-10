Hatay'da 101 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Antakya ilçesinde arama kurtarma ekipleri enkazlarda sağ kişi olup olmadığını belirlemek için termal kameralar ve özel ses dinleme cihazları da kullanıyor.

Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak'taki bir binanın enkazında çalışma yapan ekipler, yıkıntının altında sağ kişi olduğunu belirledi.

Ekiplerin çalışması sonucu 36 yaşındaki Gülendam Avcıoğlu, depremden 101 saat sonra enkazdan yaralı kurtarıldı.