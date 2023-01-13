Hatay'da 3 bin 800 ton tehlikeli atığın ülkeye girişi engellendi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İskenderun'da limana yanaşan bir geminin taşıdığı yük, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan analizler neticesinde "riskli" bulundu.

Belgeleri kontrol edildiğinde "çinko" olarak beyan edildiği görülen eşyadan numune alınırken, eşyanın liman sahasına indirilmesinin ardından inceleme başlatıldı.

Analiz sonucunda eşyanın cüruf, baca tozu ve kül gibi çeşitli materyallerin karışımından oluştuğu tespit edildi. Söz konusu maddelerin ağır metal içeren tehlikeli atık olduğu, aynı zamanda ithali yasak eşyalardan olduğu belirlendi.

Bu kapsamda 3 bin 800 ton ağırlığındaki atık maddenin Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından ülkeye girişine izin verilmedi. Söz konusu eşya için idari yaptırım uygulanarak mahrece iade (çıkış ülkesine/ticaretin yapıldığı ülkeye geri gönderilmesi) işlemleri başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.