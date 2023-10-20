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20 Ekim 2023 Cuma 10:45:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 10:45:00

Hatay'da 246 bin depremzede hak sahipliği başvurusunda bulundu

Kaynak: AA

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Hatay'da, depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar alan 246 bin afetzede hak sahipliği başvurusu yaptı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay'ın kent merkezi ve ilçelerinde, afetzedelerin hak sahipliği başvurusu tamamlandı.

Başvuru yapan depremzedeler, askı sürecini beklemeye başladı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş, depremlerin Hatay'da ağır tahribata neden olduğunu söyledi.

Depremlerin ardından kalıcı konutların inşaatının sürdüğünü belirten Körpeş, bir taraftan da ekiplerin afette evi yıkılan ya da ağır hasar görenlerle ilgili başvuruları aldığını dile getirdi.

Kent genelinde hak sahipliğiyle ilgili başvuruların tamamlandığını ifade eden Körpeş, "Ülke genelinde son 50 yılda yapılan hak sahipliği başvurusunu, ilimizde sadece 2 ay gibi bir sürede yaptık. Toplamda 246 bin başvurunun ilk değerlendirme neticesinde yüzde 100'ünü tamamlamış bulunmaktayız." diye konuştu.

Körpeş, hak sahipliği başvurularıyla ilgili şu an 15 günlük askı sürecine geçildiğini bildirdi.

Bu süreçte yapılacak itirazların değerlendirilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Körpeş, depremzedelerin en kısa sürede konutlarına yerleşmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Etiketler : hatay depremzede afad
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