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08 Şubat 2023 Çarşamba 05:22:00 - Güncelleme:08 Şubat 2023 Çarşamba 05:22:00

48. saatte çifte mucize: Hatay'da enkaz altında kalan 2 kadın kurtarıldı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından 2 kadın 48 saat sonra kurtarıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay Kışlasaray Mahallesi İnönü Caddesi'nde yıkılan Vilyam Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam etti.

Arama kurtarma ekipleri ve askeri personel tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ulaşılan Mona Gazel (52) ve Necla Melek (74) enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Gazel ve Melek sağlık kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin enkazdaki kurtarma çalışmaları sürüyor.

ANTAKYA'DA 2 KİŞİ DEPREMDEN 45 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Antakya'da enkaz altında kalan iki kişi sağ olarak kurtarıldı.

Dursunbey Arama Kurtarma ve Dursunbey Belediye ekipleri Hatay Antakya'da Altınçay Mahallesi, Çatır Sokak'taki bir aparmanda, Meryem ve Gösel isimlerinde iki kişiyi depremin 45. saatinde sağ olarak enkazdan çıkardı.

Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Etiketler : Pazarcık Kahramanmaraş Elbistan

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