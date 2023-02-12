Hatay'da 10 yaşındaki Cudi depremden 147 saat sonra kurtarıldı
Kaynak: AA
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'da, arama kurtarma ekipleri depremin 147. saatinde 10 yaşındaki bir kız çocuğunu enkazdan çıkardı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB Arama kurtarma ekipleri, Antakya'da yıkılan bir binada yürüttükleri çalışmada yaşam belirtisi aldı.
Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, ismi Cudi olduğu öğrenilen 10 yaşındaki kız çocuğunu depremin 147. saatinde enkazdan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
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