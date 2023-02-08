Hatay açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.22'de Yayladağı'na 71,61 kilometre uzaklıkta Akdeniz'de 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 6.94 kilometre derinlikte meydana geldi.
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