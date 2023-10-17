"Hastaneyi vuran füze Gazze'den ateşlendi" iddiası yalanlandı
İletişim Başkanlığı, "Hastaneyi vuran füze Gazze'den ateşlendi" iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "İddiaya konu görüntülerin, 2022 yılından beri sosyal medyada dolaşımda olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Sosyal medyada paylaşılan, "Hastaneyi vuran füze Gazze'den ateşlendi" iddiası yalanlandı.
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"İsrail yanlısı propaganda hesapları tarafından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Hastaneyi vuran füze Gazze'den ateşlendi" iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin, 2022 yılından beri sosyal medyada dolaşımda olduğu tespit edilmiştir."
İsrail yanlısı propaganda hesapları tarafından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Hastaneyi vuran füze Gazze'den ateşlendi" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) October 17, 2023
İddiaya konu görüntülerin, 2022 yılından beri sosyal medyada dolaşımda olduğu tespit edilmiştir.⬇️ pic.twitter.com/k2oosxexMP
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