Sosyal medyada paylaşılan, "Hastaneyi vuran füze Gazze'den ateşlendi" iddiası yalanlandı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail yanlısı propaganda hesapları tarafından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Hastaneyi vuran füze Gazze'den ateşlendi" iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin, 2022 yılından beri sosyal medyada dolaşımda olduğu tespit edilmiştir."