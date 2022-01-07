Hastanede yaşamını yitiren 'Mucize bebek'e veda edildi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 Ocak'tan bu yana tedavisi süren erkek bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Acılı baba Hasan ve anne Melek Sert, hastanede gözyaşı döktü.

Hasan Sert gazetecilere şunları söyledi:

"Vefat etti, bir umuttu. Ben dün kendi açımdan umutlandım ama doktorlar 'Durumu aynı' dedi. Ben kendi kendime umutlandım. Başka bir şey diyemiyorum. Evladının iki defa ölüm haberini alıyorsun. Aradılar, 'Durumu kötü' dediler. 'Kalp masajı yapıyoruz hastaneye gelin' dediler. Takdiriilahi, alacağı nefes bu kadarmış."

Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından bebeğin cenazesi baba Sert'in kucağında Yüreğir ilçesindeki Herekli Mezarlığı'na götürüldü.

Erkek bebeğin naaşı, kendisi için 6 gün öce açılan mezara, cenaze namazından sonra defnedildi.

- OLAYIN GEÇMİŞİ

Adana'da, 5 aylık hamile Melek Sert, şiddetli sancı şikayetiyle 27 Aralık 2021'de Yüreğir Devlet Hastanesine başvurmuştu.

Buradaki 3 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen Sert, rahatsızlığının sürmesi üzerine 31 Aralık'ta da Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Ek Hizmet Binası'nda tedaviye alınmıştı.

Hastane görevlileri, 2 Ocak'ta aradıkları baba Hasan Sert'e eşinin düşük yaptığını ve bebeğin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Baba Sert, hastaneden aldığı bebeğini defnetmek için gittiği Yüreğir ilçesindeki Herekli Mahalle Mezarlığı'na yaklaştığı sırada ağlama sesi duymuş, durumu 112 Acil Sağlık ekibine haber vermişti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yaşadığı belirlenen bebeği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırmıştı.