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08 Ekim 2020 Perşembe 10:55:00 - Güncelleme:08 Ekim 2020 Perşembe 10:55:00

Hasret sona eriyor... Kapalı Maraş kademeli olarak açılıyor

Kaynak: Star

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Başkan Erdoğan ile görüşen KKTC Başbakanı Tatar müjdesini vermiş, Perşembe sabahı itibariyle açılıyor demişti. Hayalet şehir olarak bilinen Kapalı Maraş bugün kademeli olarak vatandaşların ziyaretine açılıyor.

Başkan Erdoğan ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın müjdesini verdiği Kapalı Maraş'ın kademeli açılışı bugün itibariyle başlıyor. 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin ilk olarak sahil kısmı halkın hizmetine girecek.

KKTC'de 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın sahil bölümü vatandaşlara açılıyor.

1974’teki Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen ve yerleşime kapatılan Maraş’ın kademeli olarak açılma süreci başladı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar Ankara ziyareti sırasında yaptığı açıklamayla ilk adımın atılacağını duyurmuş oldu. Maraş’ta ilk etapta kamuya ait olan sahil ve Demokrasi Caddesi ile kıyı bölgesi halkın kullanımına sunulacak. Kente yerleşime ise bir süre daha izin verilmeyecek. Önceki gün iş makineleri girerek sahil hattında düzenleme yaptı.

Bir dönem adanın en gözde tatil yöresi olan Maraş, adayı ikiye ayıran yeşil hat üzerinde ve bir tampon bölge konumunda bulunuyor.

HAYALET ŞEHİRDİ

“Hayalet Şehir” olarak da anılan Maraş, yıllardır devam eden Kıbrıs müzakerelerinde pazarlık konusu edilmişti. Bölgenin mülkiyeti konusunda bir türlü uzlaşma sağlanamaması nedeniyle bölgeye Türk ve BM askeri dışında kimse giremiyor. İçeride kullanımda olan sadece BM’ye ait bir bina ve Türk askerine ait bir orduevi bulunuyor. Türkiye, Maraş’ın vakıf malı olduğunu belgeleri ile ortaya koydu. Bölgenin Kıbrıs’ı Fetheden Lala Mustafa Paşa tarafından vakfedildiği ispatlandı.

RUMLARDAN İTİRAF: AÇILMASINA ENGEL OLAMADIK

KKTC'de 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Kapalı Maraş'ın açılması kararı, Rum medyasında geniş yer bulurken bütün çabalara rağmen açılışın engellenemediği ifade edildi.

Rum medyası, Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis’in Maraş'ın açılmaması için yoğun diplomasi trafiği yaptığını ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngilizler ile Amerikalıların çabalarının Ankara üzerinde başarılı olmadığını yazdı.

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