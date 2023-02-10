Hasar tespit sitesi devrede

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AFAD Gaziantep Müdürlüğündeki Deprem Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Türkiye genelinde 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, "10 ilimizde eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatmış olacağız." dedi.

HASAR TESPİT SİTESİ DEVREDE



Bakan Kurum, "e-Devlet" ve "hasartespit.csb.gov.tr" adresleri üzerinden depremden etkilenen evlerin hasar durumuna ilişkin bilgi alınabileceğini bildirdi.



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