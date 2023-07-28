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28 Temmuz 2023 Cuma 15:07:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 15:07:00

Harput Tenis Turnuvası başladı

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Harput Kupası Tenis Turnuvası, 115 sporcunun katılımıyla Elazığ'da başladı.

Harput Kupası Tenis Turnuvası, farklı şehirlerden gelen 115 sporcunun katılımıyla Elazığ'da başladı. Halk oyunları ekibinin sunduğu gösterinin ardından Vali Ömer Toraman ile TFF Başkanı Cengiz Durmuş gösteri maçı yaptı.

Etiketler : harput tenis turnuva
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