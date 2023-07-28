Harput Tenis Turnuvası başladı
Harput Kupası Tenis Turnuvası, 115 sporcunun katılımıyla Elazığ'da başladı.
Harput Kupası Tenis Turnuvası, farklı şehirlerden gelen 115 sporcunun katılımıyla Elazığ'da başladı. Halk oyunları ekibinin sunduğu gösterinin ardından Vali Ömer Toraman ile TFF Başkanı Cengiz Durmuş gösteri maçı yaptı.
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