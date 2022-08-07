VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Harekat öncesi kumpas! Talimatın Kandil'den geldiği ortaya çıktı
Dev şirket hesap verecek
TPAO'ya yetki verildi! 3 ilde petrol aranacak
4 tabur sahaya indi! Operasyon başlatıldı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor!
Nil'le Boğaz renklendi
Aile saadeti
Yüzlerce nefret mesajı aldım
"İnce belli bardak" el yakıyor!
Meteoroloji'den birçok ile sağanak uyarısı
Bölge gemi trafiğine kapatıldı
Başkan Erdoğan'dan Akşener'e sert tepki
Maden sahaları yeşeriyor
Özellikle kadınlarda görülüyor: Kırık kalp sendromu
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 07Ağustos
Yaz hamilelerine 11 tavsiye
Diyabetik retinopatin görme yetisini kaybettiriyor
Yeme bozukluğu, depresyon ve obeziteye yol açıyor
Haftalık Kovid-19 verileri açıklandı!
İsrail'in Gazze'nin güneyine saldırısında onlarca kişi yaralandı
Tahıl taşıyacak 'Fulmar S' isimli gemi Ukrayna karasularına ulaştı
Düzce'de hafif ticari araç, otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Bahçelievler'de kız arkadaşını silahla vurduktan sonra intihara teşebbüs etti
Meksika'da kömür madeninde mahsur kalan 10 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdü
07 Ağustos 2022 Pazar 10:59:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2022 Pazar 10:59:00

Harekat öncesi kumpas! Talimatın Kandil'den geldiği ortaya çıktı

Kaynak: Akşam

ABONE OL

İki hafta önce Irak'ın kuzeyindeki Zaho bölgesinde piknik yapan 9 sivilin katledildiği saldırıyı terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği, saldırı emrini de örgütün sözde Yürütme Konseyi Üyesi Fehmi Atalay'ın verdiği tespit edildi.

Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe Harekat bölgesinde bulunan üs bölgesine, 20 Temmuz'da PKK'lı teröristler tarafından roket saldırısı gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerine karşı atış yapıldığı sırada bölgeye 4-5 kilometre mesafede piknik yapan sivillere de aynı anda teröristler tarafından ateş açıldığı belirlendi. Saldırıda 9 sivil hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralandı.

TALİMAT KANDİL'İN SÖZDE YÖNETİCİSİNDEN

Akşam'ın haberine göre; Söz konusu eylemin talimatını terör örgütünün sözde Yürütme Konseyi Üyesi 'Amed Malazgirt' kod adlı Fehmi Atalay'ın verdiği tespit edildi. Bölgede faaliyet yürüten teröristlerin 2 ay boyunca TSK'nın terörist saldırılarına verdiği tepkiyi ölçmek, keşif ve saldırı yapmak için hazırlık yaptıkları bilgisine de ulaşıldı.

PROPAGANDA YAPTILAR

PKK terör örgütünün, Iraklı vatandaşların Türk güvenlik güçlerinin atışı sonucu öldürüldüğü yönünde propaganda yaparak, Türkiye'yi uluslararası alanda suçlu durumuna düşürmeye çalıştığı belirlendi. Yurt içi ve yurt dışında sürdürülen başarılı operasyonlarda ağır darbe alan, sözde üst düzey yöneticileri etkisiz hale getirilen terör örgütü, kurulduğu günden bu yana sivilleri hedef almaktan vazgeçmiyor. Geçen yıl da aynı bölgede 22 Ağustos'ta, 2 Iraklı turistin araçlarına düzenlenen saldırıda öldürülmesi olayında Türkiye'yi suçlamaya yönelik karalama kampanyası başlatılmıştı. Ancak olayın hemen ardından PKK terör örgütünün olayın sorumlusu olduğu ortaya çıkmıştı.

5 ŞEHİDİN SALDIRI TALİMATI DA ONDAN

25 Mayıs'ta Pençe Kilit Operasyonu'nda Teğmen Abdulkadir Güler, Uzman Çavuş Onur Doğan, Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya, Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Sözleşmeli Er Celal Tekedereli şehit düştüğü saldırı emrini de terörist Atalay vermişti. Atalay'ın, 30 yıldan beri terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldığı ve hain örgütün silahlı kolu HPG'nin de sözde komuta konseyi üyesi olduğu öğrenildi. Terörist, İçişleri Bakanlığı'nın da en çok aranan azılı teröristler listesinin 10 milyonluk kırmızı kategorisinde yer alıyor.

Etiketler : Pençe Harekat kandil pkk Onur Doğan Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya
Adana yolcusu

Adana yolcusu
Buray sahnesinde sürpriz teklif

Buray sahnesinde sürpriz teklif
Aşk tam gaz

Aşk tam gaz
Bin kişilik koro

Bin kişilik koro
Konuk olarak ekranda

Konuk olarak ekranda
Meslektaşını topa tuttu

Meslektaşını topa tuttu
Silahlı Aleyna tepki topladı

Silahlı Aleyna tepki topladı
Seke seke kontrole geldi

Seke seke kontrole geldi
17 yıllık evlilik bitti

17 yıllık evlilik bitti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes