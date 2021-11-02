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02 Kasım 2021 Salı 14:30:00 - Güncelleme:02 Kasım 2021 Salı 14:30:00

Harbiye'de son konser

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Teoman, 6 konserle Harbiye sezonunu kapattı. İstanbulluların her konserine yoğun ilgi gösterdiği sanatçı geceye bir klasik olan 'N'apim Tabiatım Böyle' ile başladı.

Teoman, 6 konserle Harbiye sezonunu kapattı. İstanbulluların her konserine yoğun ilgi gösterdiği sanatçı geceye bir klasik olan 'N'apim Tabiatım Böyle' ile başladı. Ardından 'Renkli Rüyalar Oteli', 'Paramparça', 'Kupa Kızı ve Sinek Valesi', 'Papatya' ve 'Gönülçelen' gibi hit parçalarını seslendirdi. 2 saat aralıksız sahnede kalan Teoman, kış konser takvimini yakında sosyal medya hesaplarından yayınlayacak.


Etiketler : Teoman Harbiye sezonu N'apim Tabiatım Böyle
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