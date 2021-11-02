Harbiye'de son konser

Teoman, 6 konserle Harbiye sezonunu kapattı. İstanbulluların her konserine yoğun ilgi gösterdiği sanatçı geceye bir klasik olan 'N'apim Tabiatım Böyle' ile başladı. Ardından 'Renkli Rüyalar Oteli', 'Paramparça', 'Kupa Kızı ve Sinek Valesi', 'Papatya' ve 'Gönülçelen' gibi hit parçalarını seslendirdi. 2 saat aralıksız sahnede kalan Teoman, kış konser takvimini yakında sosyal medya hesaplarından yayınlayacak.



