‘Hangar'da Asayiş Berkemal!

Van'da görev yapan ve gitar, bağlama, bateri, flüt gibi enstrümanları çalabilen 7 polis arkadaş 4 yıl önce 'Hangar' adlı bir müzik grubu kurdu. Renkli görüntüler ortaya çıkartan emniyet mensupları, il genelinde düzenlenen şenliklerde ve okullarda konserler veriyor.

ARALARINDA EMNİYET BİR DE MÜDÜRÜ VAR

Van İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan, gitar, bağlama, bateri ve flüt gibi enstrümanları çalabilen polisler, 2019'da "Hangar" adını verdikleri müzik grubunu kurdu. 4. Sınıf Emniyet Müdürü Hanifi Sever ile çeşitli birimlerde görevli 6 polis memurunun yer aldığı grup, daha sonra Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği etkinliklerde de sahne aldı.

ROCK'LA BAŞLAYIP, TÜRKÜYLE DEVAM EDİYOR

Kentte gerçekleştirilen şenlikler ile milli bayramlarda şarkılar seslendiren, okullarda konserler veren polisler, bu sayede polis-vatandaş buluşmasını sağlayıp, hedef kitlelerinin güzel zaman geçirmelerine öncülük ediyor. Hangar'ın üyeleri "Müzik grubumuzda rock ağırlıklı başladığımız müzik serüvenimiz, bölgenin de isteklerine uygun olarak rock, pop ve daha çok Van türküleri ve halaylarla devam ediyor" diyor.