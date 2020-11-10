Hande Doğandemir'den engelleri ortadan kaldıracak bağış isteği

Oyuncu Hande Doğandemir, ‘’Engelleri ortadan kaldırmak için bağış yapmanızı rica ediyorum. Kampanyama bağış yapıp yayılmasını sağlar ve bir kişinin bile engelini kaldırırsak geçirdiğimiz şu zor günlerde hep birlikte iyilikten güç almış olmaz mıyız?’’ diyerek takipçilerine kampanyasını duyurdu.