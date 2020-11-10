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10 Kasım 2020 Salı 16:00:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 16:00:00

Hande Doğandemir'den engelleri ortadan kaldıracak bağış isteği

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22 Kasım'da 34 yaşına girecek olan Hande Doğandemir, yeni yaşında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği için yardım istedi.

Oyuncu Hande Doğandemir, ‘’Engelleri ortadan kaldırmak için bağış yapmanızı rica ediyorum. Kampanyama bağış yapıp yayılmasını sağlar ve bir kişinin bile engelini kaldırırsak geçirdiğimiz şu zor günlerde hep birlikte iyilikten güç almış olmaz mıyız?’’ diyerek takipçilerine kampanyasını duyurdu.

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