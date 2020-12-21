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21 Aralık 2020 Pazartesi 00:38:00 - Güncelleme:21 Aralık 2020 Pazartesi 00:40:00

Hamza Yerlikaya'dan CHP'li Özkoç'a sert tepki: Tasması kimin elinde olduğu belli olmayan Engin Özkoç

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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, kendisini Cumhuriyet gazetesinin "sahte diplomalı" iftirasıyla itham eden CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a sert tepki gösterdi. Yerlikaya, "Şimdi iyi dinle; Eğer benim diplomasız olduğumu ve 4 maaş aldığımı ispat edersen ben herkesten özür dileyip siyaseti bırakıyorum. Aksi durumda sen ne yapacaksın? İspat edemezsen milletvekilliğinden istifa edecek misin? Hodri meydan." ifadelerini kullandı.

Dünya Güreş Birliği tarafından "Asrın Güreşçisi" unvanı verilen eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya, kendisine yönelik iftira attığı ortaya çıkan CHP'nin Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a sert tepki gösterdi.

"TASMASI KİMİNİ ELİNDE OLMAYAN ENGİN ÖZKOÇ..."

Hamza Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Engin Özkoç'un FETÖ firarileri Emre Çelik ve Mahmut Yeter ile olan fotoğraflarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Tasması kimin elinde olduğu belli olmayan Engin Özkoç! Şimdi iyi dinle. Eğer benim diplomasız olduğumu ve 4 maaş aldığımı ispat edersen ben herkesten özür dileyip siyaseti bırakıyorum. Aksi durumda sen ne yapacaksın? İspat edemezsen milletvekilliğinden istifa edecek misin? Hodri meydan."

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından Hamza Yerlikaya'nın fotoğrafını paylaşarak, "Doktoralı gençlerimiz bile işsizlikten evde otururken, lise diplomasının sahte olduğu mahkeme kararıyla tespit edilen Sarayzade Hamza Yerlikaya devletten 4 maaş almaya devam ediyor..." iftirasında bulundu.

Etiketler : Hamza Yerlikaya Asrın Güreşçisi Engin Özkoç Mahmut Yeter CHP
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