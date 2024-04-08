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08 Nisan 2024 Pazartesi 08:15:00 - Güncelleme:08 Nisan 2024 Pazartesi 08:15:00

Hamza Dağ: Yolumuzdan dönmeyeceğiz

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yerel seçimlerin ardından çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Vefa İftarı'nda yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin ardından çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Seçim çalışmalarına başlarken "Gayret bizden, tevfik Allah'tandır" dediklerini hatırlatan Hamza Dağ, "Netice bu şekilde gerçekleşti. Duracak mıyız? Hayır durmayacağız. Hiç frene basmak yok. Bütün teşkilatımız ve adaylarımız kendi ilçelerinde nasıl adayken çalışma yapmışlar ise aynı çalışmalarını sokaklarda yapmaya devam edecekler. Verdiğimiz vaatler var. Kibir yok kardeşim. Kibir bize yakışmaz" dedi.

Etiketler : ak parti hamza dağ yerel seçim
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