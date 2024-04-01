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Hamza Dağ: İzmir'e hizmete her daim devam edeceğim
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01 Nisan 2024 Pazartesi 02:50:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 02:50:00

Hamza Dağ: İzmir'e hizmete her daim devam edeceğim

Kaynak: AA

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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarına ilişkin "İzmir'e hizmete her daim devam edeceğim. Bizim başarı kıstasımız hiçbir zaman yalnızca seçim kazanmak olmamıştır. Biz, bugün sandıktan belki birinci çıkmadık ancak biliyoruz ki her bir hemşehrimizin takdirini kazandık çünkü kavga etmedik, sığ siyasetin polemikleriyle hemşehrilerimizi oyalamadık." açıklamasında bulundu.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, "Biz, bugün sandıktan belki birinci çıkmadık ancak biliyoruz ki her bir hemşehrimizin takdirini kazandık." dedi.

Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanlığında İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ve İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın da katılımıyla Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

"Hemşehrilerimizin takdiriyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmaya hak kazanan Cemil Tugay'ı ve Cumhuriyet Halk Partisini tebrik ediyoruz." diyen Dağ, seçim çalışmaları boyunca kentin her bir köşesindeki hemşehrilerine ulaştıklarını, bu süreçte kendilerini destekleyen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Hiçbir seçim sonucunun İzmir'e olan sevdalarının önüne geçemeyeceğini dile getiren Dağ, şöyle konuştu:

"Biz, her zaman 'Milletin dediği olur.' dedik ve bu düşünceye inandık. Kazandık, şımarmadık. Kaybettik, küsmedik, darılmadık. Kazanırken 'Kazandık, bitti.' anlayışında olmadık. Bugün de 'Kaybettik, bitti.' demiyoruz, demeyeceğiz. İzmir'e hizmete her daim devam edeceğim. Bizim başarı kıstasımız hiçbir zaman yalnızca seçim kazanmak olmamıştır. Biz, bugün sandıktan belki birinci çıkmadık ancak biliyoruz ki her bir hemşehrimizin takdirini kazandık çünkü kavga etmedik, sığ siyasetin polemikleriyle hemşehrilerimizi oyalamadık."

Milletvekilliği döneminde "Söz konusu İzmir'in menfaatiyse bu menfaati siyasete konu etmeyiz." anlayışında olduğunu, bundan sonra da aynı anlayışla hareket edeceğini dile getiren Dağ, yılmadan, yorulmadan, küsmeden yola devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan, Hamza Dağ'ın kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik ettiği bildirildi.

Etiketler : Cumhurİttifakı Cumhur İttifakı İzmir Hamza Dağ
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