Hamza Dağ: İzmir'e her alanda hizmet sunacağız
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "İzmir'e her alanda hizmet sunacağız." dedi.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Proje Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "İzmir'e her alanda hizmet sunacağız." dedi.
Dağ, İzmirlilerin ortak aklı İzmir'in ortak aklı olacak. Çözüm odaklı olacağız." dedi.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ (@avhamzadag): İzmirlilerin ortak aklı İzmir'in ortak aklı olacak. Çözüm odaklı olacağızhttps://t.co/qbnhhQgMbE pic.twitter.com/eEnLuHS6qx— Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) February 13, 2024
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