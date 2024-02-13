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13 Şubat 2024 Salı 10:36:00 - Güncelleme:13 Şubat 2024 Salı 10:36:00

Hamza Dağ: İzmir'e her alanda hizmet sunacağız

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Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "İzmir'e her alanda hizmet sunacağız." dedi.

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Proje Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "İzmir'e her alanda hizmet sunacağız." dedi.

Dağ, İzmirlilerin ortak aklı İzmir'in ortak aklı olacak. Çözüm odaklı olacağız." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : hamza dağ izmir proje
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