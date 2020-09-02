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02 Eylül 2020 Çarşamba 00:50:00 - Güncelleme:02 Eylül 2020 Çarşamba 00:50:00

Hami Aksoy'dan, Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığı iddialarına tepki

Kaynak: DHA

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığı iddialarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Avusturya makamlarınca ülkemiz hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiaları reddediyoruz. Bu iddiaların arkasında Türkiye karşıtı çevrelerin olduğu aşikardır." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığına dair iddialar hakkındaki soruya, yazılı açıklama ile cevap verdi. Aksoy, "Avusturya makamlarınca ülkemiz hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiaları reddediyoruz. Bu iddiaların arkasında Türkiye karşıtı çevrelerin olduğu aşikardır. Avusturya Hükümetinin, bu iddialardan tamamen gayri-ciddi reflekslerle ülkemizi itham eden sonuçlar çıkarmasını hayretle karşılıyoruz. Yapılan beyanlar, Avusturya siyasetinin, popülist söylem sarmalından ve Türkiye karşıtlığı saplantısından kurtulamadığını da bir kez daha göstermiştir. Bu durumun, Avusturya'daki Türk toplumunun huzurunu kaçırdığı ve Türkiye - Avusturya ilişkilerine zarar verdiği bilinmelidir. Avusturya Hükümetini, sığ iç siyasi hesaplarla Türkiye üzerinden suni gündem peşinde koşmaktan vazgeçip, devlet ciddiyetiyle ve sağduyuyla hareket etmeye ve samimi işbirliğine davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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