Hamas'tan İsrail'e 'kara harekatı' mesajı: "Gazze işgalciler için mezarlık olacak"

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida yaptığı açıklamada, "Gazze'ye karadan giriş tehdidi bizi korkutmuyor. Her türlü acımasız güçle başa çıkmaya hazırız ve Gazze işgalciler için yalnızca bir mezarlık olacak" dedi.

Ebu Ubeida yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 200 ila 250 arasında İsrailli rehine olduğunu ifade ederek, "el-Kassam Tugayları'nın elinde bulunan rehine sayısı 200. Geri kalanlar ise direniş grupları ve diğer yerlere dağıtıldı" diye konuştu.

Ebu Ubeida yaptığı açıklamada, "Farklı milletlerden bir grup tutuklumuz var. Onları misafirimiz olarak görüyoruz ve saha koşulları serbest bırakılmalarına izin verdiği anda bunu yapacağız" ifadelerini kullanarak, "İsrail bombardımanında şu ana kadar 22 rehine hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

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