VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Fidan, Portekizli mevkidaşı ile görüştü
Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde zincirleme trafik kazası
Putin, Netanyahu ile görüşmesinde sivillere yönelik saldırıları kınadı
Belçika'da silahlı saldırı: 2 can kaybı
Hamas'tan İsrail'e 'kara harekatı' mesajı: "Gazze işgalciler için mezarlık olacak"
Blinken, İsrail savaş kabinesinin toplantısına katıldı
16 Ekim 2023 Pazartesi 22:22:00 - Güncelleme:16 Ekim 2023 Pazartesi 22:22:00

Hamas'tan İsrail'e 'kara harekatı' mesajı: "Gazze işgalciler için mezarlık olacak"

Kaynak: İHA

ABONE OL

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida yaptığı açıklamada, “Gazze'ye karadan giriş tehdidi bizi korkutmuyor. Her türlü acımasız güçle başa çıkmaya hazırız ve Gazze işgalciler için yalnızca bir mezarlık olacak” dedi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida yaptığı açıklamada, "Gazze'ye karadan giriş tehdidi bizi korkutmuyor. Her türlü acımasız güçle başa çıkmaya hazırız ve Gazze işgalciler için yalnızca bir mezarlık olacak" dedi.

Ebu Ubeida yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 200 ila 250 arasında İsrailli rehine olduğunu ifade ederek, "el-Kassam Tugayları'nın elinde bulunan rehine sayısı 200. Geri kalanlar ise direniş grupları ve diğer yerlere dağıtıldı" diye konuştu.

Ebu Ubeida yaptığı açıklamada, "Farklı milletlerden bir grup tutuklumuz var. Onları misafirimiz olarak görüyoruz ve saha koşulları serbest bırakılmalarına izin verdiği anda bunu yapacağız" ifadelerini kullanarak, "İsrail bombardımanında şu ana kadar 22 rehine hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Detaylar geliyor...

Etiketler : HAMAS İSRAİL KASSAM TUGAYLARI GAZZE
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti
Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu

Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu
Oğlumla gurur duyuyorum

Oğlumla gurur duyuyorum
Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

İlk kez Harika görüntü

İlk kez Harika görüntü
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı
Fake hesabım yok

Fake hesabım yok
Amsterdam tatili

Amsterdam tatili
Davette buluştular

Davette buluştular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX