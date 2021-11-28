Hamas'tan Fas'a "İsrail" çağrısı

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28 Kasım 2021 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:28 Kasım 2021 Pazar 08:55:00

Fas'a İsrail ile yaptığı anlaşmalardan geri dönmesi çağrısı yaptı

Kaynak: AA

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Hamas, Fas'a İsrail ile yaptığı anlaşmalardan geri dönmesi çağrısı yaptı.

Hamas Hareketi, Fas'a İsrail ile son dönemde imzalamış olduğu askeri ve güvenlik anlaşmalarından ivedilikle çekilmesi ve ilişkilerini koparması çağrısında bulundu.

Hamas Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist düşmanla özellikle imzaladığı askeri ve güvenlik anlaşmalarının hiçbir gerekçesi olamaz." ifadeleri kullanıldı.

Atılan adımın geriye dönüş olduğu belirtilen açıklamada, bu durumun Filistin halkının kanını daha fazla dökmekten başka bir şeye götürmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, Fas'ın Arapları ve Filistinlileri öldürmekle övünen savaş suçlusu bir kişi olarak İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ı karşılamasının Filistin halkı ve davasına karşı büyük bir hata olduğu kaydedildi.

Son olarak açıklamada, Fas'ın İsrail ile yapmış olduğu anlaşmalardan ivedilikle geri dönmesi ve başta kardeş Fas halkı olmak üzere Arap ve İslam dünyası halklarının arzularına icabet etmesi çağrısı yapıldı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, iki ülke arasında geçen yıl imzalanan "ilişkilerin normalleştirilmesi" anlaşmasının ardından iki günlük ziyaret için 23 Kasım'da ilk kez Fas'a gitmişti.

- FAS-İSRAİL İLİŞKİLERİNDE NORMALLEŞME

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistinliler ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak Fas, 2002'de İkinci İntifada sırasında bu ilişkileri durdurmuştu.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık 2020'de Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu. Fas Kralı 6. Muhammed de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Etiketler : Hamas Hareketi FAS İSRAİL Donald Trump
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