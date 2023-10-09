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Hamas'tan ateşkese ilişkin açıklama: "Siyasi diyaloğa açığız"
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09 Ekim 2023 Pazartesi 23:05:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 23:05:00

Hamas'tan ateşkese ilişkin açıklama: "Siyasi diyaloğa açığız"

Kaynak: İHA

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Hamas ile İsrail arasında yaşanan çatışmalara ilişkin konuşan Üst düzey Hamas yetkilisi Musa Ebu Marzouk, iki taraf arasında yapılabilecek ateşkes için "Hamas siyasi diyaloğa açık” ifadelerini kullandı.

Üst düzey Hamas yetkilisi Musa Ebu Marzouk, Hamas'ın hedeflerine ulaştığı" için "siyasi diyaloğa açık" olduğunu açıkladı.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sürerken, Üst düzey Hamas yetkilisi Musa Ebu Marzouk, Hamas'ın hedeflerine ulaştığı" için "siyasi diyaloğa açık" olduğunu açıkladı. Marzouk basına yaptığı açıklamada, Hamas'ın muhtemel bir ateşkesi tartışmaya istekli olup olmadığı sorusuna, Hamas'ın "bu tür bir şeye" ve "tüm siyasi diyaloglara" açık olduğu cevabını verdi.

Marzouk ayrıca, Hamas'ın aralarında Rusya ve Çin vatandaşlarının da bulunduğu İsrail'den "onlarca" çifte vatandaşını esir aldığını ifade etti.

Etiketler : HAMAS İSRAİL ATEŞKES FİLİSTİN
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