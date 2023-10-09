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09 Ekim 2023 Pazartesi 20:46:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 20:46:00

Hamas'tan "Aksa Tufanı" operasyonu: Ölen İsraillilerin sayısı 900'ü geçti

Kaynak: AA

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Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsrailli hayatını kaybetti.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 900'ü geçtiği açıklandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 157'isi ağır toplam 2616 İsrailli de yaralandı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

MİSKET BOMBALARI KULLANILDI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları sürüyor. İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin farklı bölgelerine misket bombasıyla saldırı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

Etiketler : HAMAS İSRAİL FİLİSTİN
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